Suudi Arabistan, Türk müteahhitlerin en gözde pazarı

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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nun ekim ayı sayısını kamuoyu ile paylaştı.

Raporda, bu yıl ocak-eylül döneminde Türk inşaat sektörü tarafından yurt dışında 11,8 milyar dolar tutarında 161 proje üstlenildiği bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN'LA 2,3 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ

Sektörün uluslararası proje portföyü büyüklüğünün, 137 ülkede üstlenilen 12 bin 297 projeyle 515,8 milyar dolara ulaştığının aktarıldığı raporda, "Yılın 9 ayında yurt dışında en çok iş üstlenilmiş ülke 2,3 milyar dolarla Suudi Arabistan olurken, 1,7 milyar dolarla Cezayir ikinci, 1,2 milyon dolarla Gabon üçüncü sırada yer almıştır." ifadesi kullanıldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI

Yılın üçüncü çeyreğinde dezenflasyon sürecinin etkilerinin inşaat sektöründe daha da belirginleştiğinin ve sıkılaştırma politikalarının finansman üzerindeki etkisinin ağırlaştırıldığının belirtildiği raporda, şu değerlendirme yapıldı: