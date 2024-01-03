Suudi Arabistan, Türkiye'ye doğrudan yatırımların teşviki mutabakatını onayladı Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırımları teşvik etmek için daha önce imzalanan anlaşmayı onayladığını açıkladı.

AA

Mutabakat zaptı (MoU), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez gezisi kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyareti sırasında 17 Temmuz 2023 tarihinde imzalanmıştı.

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Salman bin Youssef Al-Dosari, mutabakat zaptının resmi olarak onaylandığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile daha önce imzaladığı mutabakat zaptını onayladığı aktarıldı.

Salman bin Youssef Al-Dosari, başkent Riyad'da Kral Salman bin Abdulaziz başkanlığında yapılan bakanlar toplantısının ardından bilgi verdi.

Yatırımların teşviki iş birliği onay aldı

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında doğrudan yatırımların teşviki konusunda iş birliğine ilişkin bir Mutabakat Zaptı onaylanmış oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)