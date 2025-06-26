Suudi Arabistan'dan Filistin yönetimine 30 milyon dolarlık hibe

İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırların dışında Filistin yönetiminin vergi gelirlerini engelliyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Maliye Bakanı Ömer Bitar, Suudi Arabistan'ın Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Filistin temsilciliğinde Geçici Maslahatgüzar Muhammed bin Hasan Munis ile görüştü.

Görüşmede Bitar, İsrail'in Filistin yönetiminin vergi gelirlerini engelleme politikasına karşılık Suudi Arabistan'ın desteğinin önemli olduğunu söyledi.

"FİLİSTİN'İN BAĞIMSIZLIĞINI YOLUNDA RİYAD'IN VERDİĞİ DESTEK ÖNEMLİ"

Suudi Arabistan'ın Filistin'e yönelik kararlı bir tutum takındığına dikkati çeken Bitar, Filistin'in bağımsızlığını kazanması konusunda Riyad'ın verdiği destekten de övgüyle bahsetti.

"FİLİSTİN'E DESTEK TAAHHÜDÜ KAPSAMINDA 30 MİLYON DOLAR TUTARINDA HİBE VAR"

Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Filistin temsilciliğinde Geçici Maslahatgüzar Muhammed bin Hasan Munis ise Suudi Arabistan'ın Filistin'e destek taahhüdü kapsamında 30 milyon dolar tutarında hibe de bulunduğunu ifade etti.