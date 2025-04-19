Tahran borsasında TEDPIX endeksi ilk kez 3 milyon puanı aştı

AA

İran ile ABD arasında birincisi Umman'da yapılan nükleer görüşmelerin ikinci turu İtalya'nın başkenti Roma'da devam ediyor.

Roma’da ABD ve İran heyetleri arasında görüşmelerin başlamasının ardından Tahran Menkul Kıymetler Borsası'nın ana endeksi TEDPIX, üç milyon puanı aşarak bugünkü işlemleri ilk kez 3,01 milyon puanın üzerinde kapattı.

TEDPIX endeksi bu ayın başında 2,2 milyon puandan 3,01 milyon puana yükselerek yaklaşık yüzde 36,8 oranında artış gösterdi.

İran’ın döviz ve altın piyasalarında olduğu gibi borsa da geçen hafta Umman’da gerçekleşen İran-ABD görüşmelerinin ilk turunun ardından olumlu bir seyir izliyor.

ENDEKS AY BAŞINDA 2,2 MİLYON PUANDAYDI

TEDPIX, bu ayın başlarında 2,2 milyon puandayken bugün Roma’da ABD ve İran heyetleri arasında ikinci bir görüşmelerin başlamasıyla Tahran Menkul Kıymetler Borsası'nın ana endeksi TEDPIX, üç milyon puanı aşarak bugünkü işlemleri ilk kez 3,01 milyon puanın üzerinde kapattı ve böylece yaklaşık yüzde 36,8 oranında artış gösterdi.

DOLAR/RİYAL

Tahran’daki resmi olmayan döviz piyasasında, ABD doları bu ayın başında 1 milyon riyalin üzerinde işlem görüyordu.

İRAN RİYALİ TOPARLANDI

Ancak zor durumdaki İran riyali toparlanarak bugün dolar karşısında yaklaşık 850 bin seviyesine geldi.