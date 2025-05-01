Tahvil, bono ve kira sertifikası gelirleri için yeni düzenleme

AA

Yüzde 0 indirimli tevkifat oranı uygulamasının 31 Temmuz'a kadar devamına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, devlet tahvili ve hazine bonolarıyla Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yürürlükte olan indirimli tevkifat oranı (yüzde 0) uygulamasının süresi uzatıldı.

KIYMETLERDEN ELDE EDİLECEK GELİRLER İÇİN TEVKİFAT ORANI: YÜZDE 0

Düzenleme kapsamında 1 Mayıs-31 Temmuz tarihlerinde iktisap edilen bu kıymetlerden elde edilecek gelirler için tevkifat oranının yüzde 0 olarak uygulanmasına devam edecek.

BAZI MAL TESLİMLERİ VE HİZMET İFALARI DA KDV’DEN MÜSTESNA

Öte yandan, yayınlanan diğer Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca imalat sanayisi ile turizme dair yatırım teşvik belgesi sahibi olan mükelleflerin belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları, 31 Aralık 2028'e kadar, katma değer vergisinden müstesna olmaya devam edecek.