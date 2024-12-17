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AA

ABD başkanlık seçimlerinin Donald Trump'ın tarafından kazanılmasının ardından dolar kuru, tüm dünyada yükselişe geçti.

Öncesinde de ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar ülkenin ekonomisine ve para birimine darbe vurmuştu.

İranlılar, son dönemde İran, İsrail ve ABD arasında yaşanan gerginlik nedeniyle daha da derinleşen bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı.

Bu aşamada serbest piyasada doların satış kuru 77 bin tümene kadar çıktı.

DÖVİZ BÜROLARININ YANINDA SEYYARLAR VAR

Başkent Tahran'da döviz büroları yanı sıra seyyar dövizcilerde rastlamak mümkün.

GERÇEK FİYATLAR PANOLARDA YOK

Dolar fiyatındaki yüksek dalgalanmalar nedeniyle dövizciler, para birimlerinin gerçek fiyatını panolarına dahil etmiyor.