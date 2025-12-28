Tarım Bakanlığı, palm yağı ithalatında her parti ürünü analiz edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM), yılbaşından itibaren ithal edilecek palm yağı ve türevlerinde her parti üründen numune alınacağını açıkladı.

Buna göre artık ithalatı yapılacak palm yağının her partisinden alınan numunelerden analiz yapılacak.

YASAL SINIRLAR BELİRLENDİ

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 5 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan Türk Gıda Kodeksi (TGK) Bulaşanlar Yönetmeliği'yle, palm yağı dahil olmak üzere bitkisel sıvı ve katı yağlarda oluşabilen işleme bulaşanları için yasal sınırların belirlendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, "3-monokloropropandiol" (3-MCPD) ve "glisidil yağ asidi esterleri" (glisidol) için maksimum limitlerin tanımlandığı belirtilen açıklamada, belirlenen bu limitlere sektörün uyum sağlayabilmesi amacıyla öngörülen 2 yıllık geçiş süresinin 31 Aralık'ta dolacağı ve bu limitlerin zorunlu olarak uygulanacağı ifade edildi.

"MEVZUATA AYKIRI ÜRÜNLERİN İTHALATINA İZİN VERİLMEYECEK"

Açıklamada, yeni denetim sürecine ilişkin şunlar kaydedildi: