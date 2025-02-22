Tarım Kredi, Ramazan'da fiyatları sabitledi

AA
Ramazan'da kırmızı et ve zeytinyağından sonra bir de "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri"nin (Tarım Kredi) ürünlerine zam yapmayacağı açıklaması geldi.
Tarım Kredi, Ramazan ayı öncesinde 157 üründe indirim yaparak tüm kooperatif market satış noktalarında 15 Mart'a kadar fiyatları sabitledi.
Tarım Kredi, Türkiye genelindeki kooperatif market satış noktalarında vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için Ramazan ayı öncesi indirim kampanyası başlattı.
PİRİNÇ, BULGUR, MAKARNA, YAĞ VE ŞEKERE ZAM YOK
Kampanya kapsamında, 15 Mart tarihine kadar kooperatif market satış noktalarında, pirinç, bulgur, makarna, yağ, şeker gibi 157 ürünün fiyatı sabitlenerek zam uygulanmayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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