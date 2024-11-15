Tarım üretici enflasyonu ekimde aylık yüzde 5,03 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ekimde, bir önceki aya göre yüzde 5,03, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,46 arttı.

Buna göre endeks ekimde, bir önceki aya kıyasla yüzde 5,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 26,32, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 35,46 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 49,55 artış gösterdi.

SEKTÖRLERDEKİ AYLIK DEĞİŞİMLER

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,34, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,23 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,56 azalış gerçekleşti.

ANA GRUPLAR

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 13,27, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,82, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,24 artış kayıtlara geçti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ TURUNÇGİLLERDE

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 185,25 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 85,17 artış ile turunçgiller oldu.