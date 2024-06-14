Tarım ürünleri üretici fiyatları aylık yüzde 0,91 azaldı Tarım üreticilerinin maliyetlerini içeren mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı. Buna göre Tarım-ÜFE, aylık yüzde 0,91 azalışla yıllık yüzde 61,24 olarak gerçekleşti.

AA

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 61,24 arttı, aylık yüzde 0,91 azaldı.

Tarım-ÜFE'de 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,91 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,24 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,72 artış gerçekleşti.

Balıkçılık için destekleyici hizmetlerde aylık yüzde 8,40 artış yaşandı

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,18 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,43 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 8,40 artış gerçekleşti.

Bitkisel ürünlerde yüzde 6,67 azalış gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 6,67 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,98 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,98 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 154,81 artış ile yağlı meyveler

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 154,81 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 16,04 azalış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)