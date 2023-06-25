Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Gösterilen alanın dışında piknik yapılmamalı Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir'de bir açıklama yaparak yangın tedbiri olarak pikniklere gelen kısıtlamayı aktardı.

AA

Tüketici sağlığının korunmasına yönelik kontrollerle ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denetimlerin eskisi gibi devam edeceğini vurguladı.

Bakan Yunak, bugüne kadar nasıl yapılıyorsa, ne denetimi yapılıyorsa yine aynısının yapılacağını söyledi.

Bir yanlış anlama oluştuğuna dikkati çeker yunaklı, "Denetimin içeriğinde ve niteliğinde bir değişim olmasının imkanı yok, söz konusu bile değil." dedi.

İzmir'de yangın tatbikatı

İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, burada yaptığı konuşmada ormanların yüzde 60'ının birinci ve ikinci derece yangın riski taşıdığını, bu konuda farkındalık oluşturmak için kentte önemli bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gösterilen alanın dışında piknik yapılmamalı

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede vatandaşların desteğinin çok önemli olduğunu dile getirerek vatandaşların kendilerine gösterilen alanların dışında piknik gibi etkinlikler yapmamasını istedi.

"Her yıl yaklaşık 2 milyon gıda denetimi yapılıyor"

Gıda denetimleriyle ilgili yayınlanan bir iç talimatın kamuoyunda yanlış anlamalara neden olduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, her yıl yaklaşık 2 milyon gıda denetimi yapıldığını, ekiplerin planlamalar ve kendilerine gelen ihbarlar kapsamında sahada tüm unsurları dikkate alarak denetim yaptığını aktardı.

"Kamuoyunun hassasiyetini gidereceğiz"

Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

Bu konuyla alakalı bir iç talimatın kamuoyu tarafından yanlış anlaşılması var. Bunu haklı görüyorum açıkçası. Bizim bu konuda daha dikkatli olmamız gerekir. Bu tamamen bir iç uygulamanın, iç talimatın yayınlanmasıydı. Arkadaşlarımıza da talimatı verdik. İç talimatları yenileyecekler. Kamuoyunun da bu hassasiyetini böylece gidermiş olacağız.

"Denetimler aksamayacak"

Bugüne kadar nasıl yapılıyorsa, ne denetimi yapılıyorsa yine aynısı yapılacak. Genele şamil olması mümkün değil ama elbette orada bir yanlış anlama oluşmuş. Denetimin içeriğinde ve niteliğinde bir değişim olmasının imkanı yok, söz konusu bile değil. Türkiye'nin bütün gıda güvenliği, gıda güvencesi üzerinde olan bir bakanlığın bir ürünle anılarak o ürün üzerinden tanımlanmasını düşünemiyorum.

Artık lahmacunun içerisinde her şey olacak mı?

Konuşmasında lahmacun üzerinden denetim örneği veren Yumaklı, şunları kaydetti: