AA & Ensonhaber

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın (WFP), Türkiye’yi küresel ve bölgesel düzeyde “stratejik gıda stok merkezi” olarak değerlendirme talebiyle kendilerine başvurduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, "Tüm teknik değerlendirmeler tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da güçlü desteğiyle, Türkiye'nin bu alandaki konumunu kalıcı ve kurumsal hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bu açıklama, IV. Tarım Orman Şurası öncesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) düzenlenen “Tarım Diplomasisi Atölyesi”nde yapıldı. “Günümüz Dünyasında Tarım Diplomasisi” başlıklı özel oturumda konuşan Bakan Yumaklı, tarımın sadece bir üretim faaliyeti olmadığını, aynı zamanda ülkeler arasında barış ve işbirliğini güçlendiren stratejik bir diplomasi aracı haline geldiğini vurguladı.

TRAIM DİPLOMASİSİ: YENİ BİR DÖNEMİN ANAHTARI

Yumaklı, Türkiye'nin coğrafi konumu, agroekonomik çeşitliliği ve çok taraflı platformlardaki aktif rolü sayesinde, tarım diplomasisinde öncü bir ülke haline geldiğini ifade etti. Türkiye’nin FAO, G20 ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kurumlarla yürüttüğü ortak projelerden söz eden Bakan, "İklime dayanıklı tarım, küçük çiftçilerin desteklenmesi, su yönetimi gibi konularda uluslararası iş birliğiyle kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Tarımın, ülkelerin geleceğe dair planlarında artık çok daha merkezi bir rol oynadığını belirten Yumaklı, "Gıda sadece bir ekonomik meta değil, aynı zamanda bir istiklal meselesidir. Eğer üretici korunmuyorsa, sürdürülebilirlikten söz edemeyiz. Gıdayı olmayan bir toplumun, huzuru da olmaz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN TARIMSAL GÜCÜ, STRATEJİK MERKEZ OLMA YOLUNU AÇIYOR

Türkiye'nin 2023 yılı itibarıyla Avrupa’nın en yüksek tarımsal hasılasına sahip ülke olduğunu ve dünya genelinde ilk 10'da yer aldığını hatırlatan Yumaklı, yaklaşık 32,6 milyar dolarlık tarımsal ihracat hacminin de bu başarıyı pekiştirdiğini belirtti:

Bu rakamlar, Türkiye’nin tarım alanındaki potansiyelini ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda bu gücün diplomatik anlamda nasıl kullanılabileceğini de gösteriyor.

STRATEJİK GIDA STOK MERKEZİ VİZYONU

WFP'nin Türkiye'yi stratejik stok merkezi olarak değerlendirme teklifine ilişkin detayları paylaşan Yumaklı, bu sürecin Dışişleri Bakanlığı ile koordineli yürütüldüğünü ve gerekli altyapının hazır hale getirildiğini söyledi. Türkiye'nin kriz bölgelerine yakınlığı, güçlü lojistik kapasitesi ve gıda üretim gücü sayesinde bu rolü başarıyla üstlenebileceğini ifade etti.

SU VERİMLİLİĞİNDEN TARIMSAL VERİMLİLİĞE

Konuşmasında su kaynaklarının etkin kullanımı, iklim değişikliğine karşı önlemler ve çölleşmeyle mücadele gibi alanlardaki projelere de değinen Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak su verimliliği kampanyaları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini vurguladı.

"Türkiye olarak sadece kendi topraklarımız için değil, bölgemiz ve ötesi için de çözüm üreten bir ülke olmak istiyoruz." diyen Yumaklı, BM dahil olmak üzere birçok uluslararası kuruluşla Türkiye'de ofisler kurulması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"TÜRKİYE, KENDİNE YETERLİLİKTE STRATEJİK ÜRÜNLERDE GÜÇLÜ"

Türkiye'nin özellikle stratejik ürünlerde büyük ölçüde kendi kendine yeten bir ülke olduğunu belirten Yumaklı, "Elbette hiçbir ülke yüzde 100 kendi kendine yetemez. Ancak Türkiye, sahip olduğu üretim kapasitesiyle krizlere karşı dirençli, güçlü bir tarım altyapısına sahiptir." dedi.