Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerinde 1,3 milyar TL ceza kesti

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Tarım ve Orman Bakanlığı, "Gıda İşletmeleri Yurtiçi Denetimleri, Aralık ve Yıllık 2024 Bülteni"ni yayınladı.

2024 YILINDAKİ DENETİMLERİN SONUCU

Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 329 bin 758 adet yurt içi resmi kontrol gerçekleştirildi.

Kontroller neticesinde 26 bin 263 idari yaptırım uygulanmış olup bu yaptırımlar kapsamında 1 milyar 309 milyon 748 bin 855 TL idari para cezası uygulandı.

610 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

SEKTÖREL GIDA DENETİMİ SONUCU

2024 yılında sektörel gıda denetimi kapsamında 75 bin 212 yurtiçi gıda resmi kontrolü gerçekleştirilmiş, gıda işletmelerine 579 adet idari para cezası uygulanmış, 28 bin 813 adet ürüne el konulmuş ve idari para cezalarının toplam tutarı 18 milyon 621 bin 103 TL olarak gerçekleşti.

ARALIK AYINDAKİ DENETİMLER

2024 yılının Aralık ayında gıda işletmelerine toplam 129 bin 734 adet yurt içi resmi kontrol gerçekleştirildi.

Kontroller neticesinde 3 bin 562 idari yaptırım uygulandı.

39 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

DENETİM SAYISI ARTTI

2024 yılında gıda işletmelerine yapılan denetim sayısı 2023 yılına göre yüzde 2,13 arttı.