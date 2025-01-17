Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi güncelledi: Kasap köfte içinde kullanılanlar pes dedirtti

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi ile vatandaşın sağlığını hiçe sayan işletmeleri ifşalamaya devam ediyor.

Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen denetimler ve bu ihlallerin teşhiri kamuoyunda geniş yer buluyor.

"Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, 9 yeni markayı daha ifşa etti.

Listede, et ürünü satan restoran ve kasap işletmelerinin kullandığı ürünler tepki çekti.

SAKATAT KULLANIMI ZİRVEDE

Listede dikkat çeken işletmelerden biri Karaman'da hizmet veren Karşıyaka Pide Fırını oldu.

Karşıyaka Pide Fırını, restoran ve online platformlar üzerinden etki ekmek satışı gerçekleştiriyor.

Listeye göre, müessesenin etli ekmek harcında dana eti yerine kalp kullandığı öğrenildi.

Ayrıca, Giresun'un Görele ilçesinde faaliyet yürüten 'Aspava Ocakbaşı Lokantası' da listeye girdi.

Lokantanın, ızgara köfte ve adana kebap harcına kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı.

KAYSERİ MANTISI ADI ALTINDA SAKATAT KULLANDILAR

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan Elle Mantı Börek'in 'Kayseri mantısı' adıyla sattığı mantılardan kanatlı eti ve sakatat (taşlık) kullandığı tespit edildi.

Öz Çardak Cafe de 20 Mart'ta yapılan denetimlerde Kağıthane'den listeye giren bir diğer işletme olarak dikkat çekti.

Listede, satılan kıymalı köy böreğinin içinden taşlık çıktığı kaydedildi.

KASAP KÖFTE İÇİNDEN ÇIKAN PES DEDİRTTİ

Bakanlık tarafından listede yer verilen bir diğer işletme de Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan Mezitli Et-Balık kurumu oldu.

Müşterilerine dana ve kuzu etinden yapıldığı belirtilen kasap köftelerde yürek kullandığını ortaya çıktı.

Ayrıca aynı işletmede adana kebap olarak satılan harcın içinde de kalp eti bulunduğu tespit edildi.

SIZMA VE ZEYTİNYAĞINDA SAHTEKARLIK

Öte yandan listede et ürünlerinin yanı sıra sızma ve zeytinyağı üretiminde tohum yağı kullanımı da dikkat çekti.

Bakanlık, Aydın, Muğla ve İzmir’de üretimi yapılan yağların içine karıştırılan tohum yağlarının, vatandaşa orijinal zeytinyağı adı altında satıldığını belirtti.

Tohum yağı kullanan firmalar ise şöyle listelendi;

-Ayvalık markasının natürel sızma yağı

-Zeybek markasının natürel sızma yağı

-Ege Ayvalık markasının sızma yağı

-Bahçe Egeden markasının riviera zeytinyağı

-Çakır Ada markasının soğuk sıkım sızma zeytinyağı

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