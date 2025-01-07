Tarım ve Orman Bakanlığı pestisitlere ilişkin kalıntı limitlerini düzenledi

AA

Türkiye'de üretilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum kalıntı limitleri güncellendi.

Artık ithal gıdalar, yeni kalıntı limitlerine göre kontrol edilerek Türkiye'ye girişlerine izin verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum pestisit kalıntı limitlerinde güncelleme yaptı.

RESMİ GAZETE'DE

Bakanlığın "Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum kalıntı limitleri güncellendi.

TAZE MEYVE SEBZE

Başta taze meyve ve sebze olmak üzere ülkede üretilen baklagiller, tahıllar, çay ve bitkisel infüzyonlar ve hayvansal gıdalarda uygulanacak limitlerde, ulusal ve uluslararası alandaki güncel bilimsel değerlendirmeler dikkate alındı.

KALINTI LİMİTLERİ BELİRLENDİ

Bazı gıdalar için ilk defa kalıntı limiti belirlenirken, birçok gıdada da limit indirimi yapıldı. Böylece Avrupa Birliği (AB) uygulamalarına uyum sağlanmış oldu.

İTHAL GIDALAR

Düzenlemeyle, ithal gıdalar için uygulanan maksimum pestisit kalıntı limitlerinde de kapsamlı değişiklik yapıldı.

AB'YE UYUM

Değişiklikler, AB'nin pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerini düzenleyen tüzüğü dikkate alınarak yapıldı.