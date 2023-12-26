Tarım ve Orman Bakanlığı'na 158 uzman yardımcısı alınacak Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, çeşitli lisans programlarından tarım ve orman uzman yardımcıları alınacağı açıklandı. Adaylar, başvuru yaptıktan sonra sınava girecek ve başarı sıralamasına göre sözlü sınava tabi tutulacaklar.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, istihdamı genişletmek amacıyla 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alınacağı açıklandı.

Bakanlığın Resmi Gazete yayınlanan ilanına göre alımlar, çeşitli lisans programlarından yarışma sınavıyla yapılacak.

Söz konusu sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olarak düzenlenecek.

Her aday, belirtilen alanlardan sadece birine başvurabilecek.

Başvuru adresi

Yarışma sınavı için başvurular, 8-29 Ocak 2024 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Sınav Ankara'da

Sınavın yazılı aşaması, 23 Mart'ta test yöntemiyle Ankara'da gerçekleştirilecek.

Bu sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puandan başlanarak, alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Başarılı adayların listesi internet sitesinden ilan edilecek

Başarılı adayların listesi, Bakanlığın resmi internet sitesinden ilan edilecek. Bu ilan, tebliğ yerine geçecek, ayrıca tebligat yapılmayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)