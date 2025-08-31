Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni hamle: İşlenmeyen tarım arazileri kiraya çıkıyor

Türkiye'de tarım sektörünü ayağa kaldıracak yeni bir adım atıldı.

Bakanlık bünyesinde kurulan komisyonlar, uydu görüntüleri ve saha incelemeleriyle kullanılmayan tarım arazilerini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar, Kayseri’de ise 1.650 parsel boş arazi tespit edildi.

Bazı illerde ise hiç kullanılmayan alan çıkmadı.

ÜST ÜSTE 2 YIL EKİLMEYENLER KİRAYA ÇIKIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yapılan tespitler doğrultusunda üst üste iki yıl ekilmeyen araziler 1 Eylül itibarıyla sezonluk kiraya çıkarılacak.

İlgilenenler, tarım arazisi kiralama talep formunu doldurarak il müdürlüklerine ya da Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden başvurabilecek.

Çalışmada öne çıkan maddeler ise şu şekilde sıralandı:

EN YÜKSEK TEKLİFİ VERENE KİRALAMA YAPILACAK

-Bir arazi için birden fazla talep olması halinde en yüksek teklifi veren üreticiye kiralama yapılacak.

-Tekliflerin eşit olması durumunda ise tarımsal potansiyeli yeterli olan ya da arazisine bitişik işletmesi bulunan başvuru sahibine öncelik tanınacak.

BİR HAFTA ASKIDA KALACAK

-Kiraya çıkarılacak arazilerin bedeli, aynı bölgede bulunan benzer arazilerin ortalaması alınarak belirlenecek.

-Muhtarlıklarda, elektronik ortamda ve il müdürlüklerinin internet sitelerinde 7 gün süreyle ilan edilen araziler için sezonluk kiralama yapılacak.

-Tarım dışı kullanım tespit edilirse sözleşme iptal edilecek ve ilgili kişiler bir sonraki yıl ihalelere alınmayacak.

75 MİLYAR LİRA KATKI BEKLENİYOR

-Türkiye’de yaklaşık 23 milyon hektar tarım arazisi bulunmasına rağmen 3 milyon hektarlık kısmı işlenmiyor.

-Bu arazilerin üretime kazandırılması halinde ekonomiye yıllık yaklaşık 75 milyar lira katkı sağlanması mümkün.

-Bu gelir, hem çiftçinin kazancını artıracak hem de ithalat bağımlılığını azaltarak cari açığın düşmesine destek olacak.

MÜLKİYET HAKKI SAHİPLERDE KALACAK

-Bakanlık, kiralama sürecinde elde edilen gelirlerin hiçbir kesinti yapılmadan doğrudan arazi sahiplerine aktarılacağını açıkladı.

-Arazi sahibi vefat etmiş ve miras paylaşımı yapılmamışsa, kira bedeli kamu bankalarında açılacak hesaba yatırılacak.

'TOPRAKLARA EL KONULUYOR' İDDİASINA YALANLAMA

Yetkililer, bu düzenlemenin mülkiyet hakkını etkilemediğini vurgulayarak "Topraklara el konuluyor" iddialarını kesin bir dille yalanladı.