Tarımda destek programı 2025 yılı çağrı takvimi yayımlandı

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 2025 yılı çağrı takviminin yayımlandığını belirtti.

Yumaklı, bu programla birlikte kırsal alanlarda yaklaşık 300 milyon euro tutarında yatırımın daha ülke ekonomisine kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

PROGRAMLA BUGÜNE KADAR 1,9 MİLYAR EURO HİBE VERİLDİ

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı'nın, 2011 yılından beri uygulandığını hatırlatan Yumaklı, bu kapsamda bugüne kadar 25 bin 845 tesis ve projeye toplam 1,9 milyar euro hibe desteği verildiğini belirtti.

"TÜRKİYE, FONUN KULLANIM ORANI AÇISINDAN AB'YE ADAY ÜLKELERDE İLK SIRADA"

Yumaklı, söz konusu hibelerle yaklaşık 4 milyar euroluk yatırımın ülkeye kazandırıldığına ve 100 bini aşkın kişiye istihdam sağlandığına dikkati çekerek, Türkiye'nin, IPARD I ve IPARD II Programları fon kullanım oranları başarısı bakımından, AB'ye aday ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını vurguladı.

"YATIRIMLARA YÜZDE 50-75 ORANLARINDA HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI"

IPARD kapsamında en fazla desteklenen projelerin sektörel dağılımına işaret eden Yumaklı, 13 bin 312 projeyle bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması, 2 bin 832 projeyle arıcılık, 1.601 projeyle süt üreten tarımsal işletmeler, 1.305 projeyle kırmızı et üreten tarımsal işletmeler ve 1.290 projeyle yenilenebilir enerji tesislerinin sıralandığını aktardı.

PROGRAMIN BÜTÇESİ ARTIRILDI

Yumaklı, geçen yıl uygulanmaya başlanan IPARD III Programı'nın, 81 ile yaygınlaştırıldığını, 2024'ten itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak programın toplam bütçesinin 555 milyon eurodan 785 milyon euroya çıkarıldığını bildirdi.

IPARD III Programı'nın 2024 yılı tüm başvuru çağrı ilanlarının, kamuoyuna duyurulan yıllık çağrı takvimi doğrultusunda tamamlandığının altını çizen Yumaklı, bu kapsamda yatırımlara yüzde 50-75 oranlarında hibe desteği sağlandığını belirtti.

BÜTÇE SINIRLARI, 5 BİN İLE 3 MİLYON EURO ARASINDA

Desteklenecek projelerin bütçe sınırlarının, 5 bin euro ile 3 milyon euro arasında değiştiğini aktaran Yumaklı, "TKDK tarafından kadınların ve gençlerin, tarım ve kırsal alanlarda daha etkin bir şekilde yer almasını teşvik etmek ve bu kesimin ülkeye sağlayacağı ekonomik katkıyı artırmak amacıyla pozitif ayrımcılık da uygulanıyor. Bu minvalde, kadın ve gençlerin yatırımlarını öne çıkarmak için proje seçiminde ilave puan veriliyor. Genç yatırımcılar (40 yaş altı) için ek hibe oranı sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"PROGRAM 188 MİLYON EURO TUTARINDA"

Başvuru sahiplerinin, projelerinin ön hazırlıklarını rahatça yapabilmeleri amacıyla IPARD III Programı 2025 yılı çağrı takviminin yayımlandığını belirten Yumaklı, toplam 188 milyon euro tutarında hibe desteği için 5 farklı kategoriden başvuru çağrı ilanına çıkacaklarını bildirdi. Yumaklı, çağrı ilanı takvimine ilişkin şunları kaydetti:

LEADER Yaklaşımı-Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması tedbiri kapsamında, nisan ayında çağrı ilanı yayımlanacak ve başvurular haziranda alınacak. Toplam destek bütçesi 50 milyon euro olacak. Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri kapsamında haziranda ilana çıkılacak, temmuzda müracaatlar alınacak ve 42 milyon bütçe ayrılacak. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında ağustosta ilana çıkılıp eylülde müracaatlar alınacak ve 43 milyon euro bütçesi olacak. Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım-Biyoçeşitlilik-Toy Kuşu Popülasyonunun Geliştirilmesi kapsamında yine ağustosta ilana çıkılacak, eylül-şubat döneminde başvurular alınacak ve 3 milyon euro bütçe ayrılacak.

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