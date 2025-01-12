Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarına yüzde 75'e kadar hibe desteği

DHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretimdeki enerji maliyetlerinin en aza indirilmesi, üreticilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin enerji tasarrufu ve verimliliği açısından önemli olduğunu belirtti.

İHTİYAÇLARI OLAN ENERJİYİ KENDİLERİ ÜRETİYOR

Bakanlık bünyesindeki TKDK'nin, tarımsal üretimdeki enerji tasarrufuna öncülük eden kurumların başında geldiğini kaydeden Yumaklı, "Türkiye-AB tarafından ortaklaşa finanse edilen ve bakanlığımız bünyesindeki TKDK tarafından uygulanan IPARD Programı kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumuna yüzde 75’e kadar hibe desteği sağlanıyor. Bu bağlamda, IPARD Programı kapsamında sağlanan desteklerle bir yandan tarımsal üretim artırılırken, diğer taraftan tarımsal işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmek için çevre dostu ve ekonomik nitelikteki yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumu teşvik ediliyor. Girişimciler, projelerini hazırlayarak ihtiyaçları olan enerjiyi kendileri üretebiliyor" dedi.

"2025 YILINDA DA BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKILMASI PLANLANIYOR"

Bakan Yumaklı, IPARD Programı kapsamındaki yenilenebilir enerji desteklerinin ilk defa 2017 yılında verilmeye başlandığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı: