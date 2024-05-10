Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor: Toplam 945 milyon lira Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplamda 944 milyon 907 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını beyan etti.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım üreticisi ve besicileri desteklemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 944 milyon 907 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Toplamda 944 milyon 907 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.

Desteklerin dağılımı

Destekleme ödemeleri 842 milyon 765 bin lirası fındık alan bazlı gelir desteği, 84 milyon 663 bin lirası süt analizi desteği, 16 milyon 840 bin lirası düve alım desteği, 392 bin 900 lirası hayvan gen kaynakları desteği, 246 bin 100 lirası sertifikalı tohum üretim desteği olmak üzere toplam 944 milyon 907 bin lira olarak yapılacak.

Ödeme takvimi

Bu kapsamda, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, TC kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün saat 18.00'den sonra, kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara 17 Mayıs tarihinde saat 18.00'den sonra, diğer destekler tek parça olarak bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)