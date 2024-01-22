Tarımsal girdi fiyatları kasımda yıllık yüzde 38,82 arttı Tarımsal girdi fiyat endeksi, kasım ayında yıllık yüzde 38,82, aylık yüzde 1,44 artış gösterdi.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023 dönemi tarımsal girdi endekslerini açıkladı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,82 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 46,96 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,39, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,70 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 34,32, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 72,48 artış yaşandı.

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