Tasarruf araştırması! Türk halkının yüzde 73,1'i para biriktiremiyor Türkiye genelinde bin 534 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye'de para biriktiremediğini belirtenlerin yüzde 49,8'i tasarruf edecek gelirinin olmadığını söyledi.

DHA

Türkiye genelinde yapılan bir araştırma, vatandaşların tasarruf edemediğini ortaya koydu..

Areda Piar araştırma şirketinin Türkiye genelinde bin 534 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 26,9'u para biriktirme hususunda bir sorun yaşamadığını ifade ederken yüzde 73,1'i para biriktiremiyor.

Para biriktiremediğini ifade eden katılımcıların ise yüzde 49,8'i tasarruf edecek bir gelirinin olmadığını belirtti.

Yüzde 23,3'ü aylık harcamasının yüksek olduğunu, yüzde 12,6'sı borçlarının olduğunu, yüzde 5,5'i beklenmedik masraflardan dolayı para biriktiremediğini belirtti.

Ayrıca yüzde 5'i para biriktirme konusunda planlamaya sahip olmadığını, yüzde 1,4'ü alışveriş bağımlısı olduğunu ve yüzde 0,2'sinin birikim amacı olmadığı için para biriktiremediği anlaşıldı.

En çok tercih edilen tasarruf aracı: Yastık altı birikim, döviz ve altın

Araştırmada yer alan katılımcıların yüzde 70,4'ü Türkiye'de tasarruf yapmanın çok zor olduğunu ve yüzde 13,9'u zor olduğunu ifade etti. Yüzde 11,5'i orta düzeyde olduğunu belirtirken yüzde 2,2'si kolay ve yüzde 2'si çok kolay olduğunu söyledi.

Katılımcılara, "Tasarruf imkânınız olsa hangi aracı tercih edersiniz?" sorusu yöneltiliyor ve yüzde 47,7'si fiziki altın (yastık altı birikim, gram, çeyrek ziynet vs.) biriktirebileceğini belirtti.

Yüzde 25,3'ü döviz (Euro, dolar vs.), yüzde 22,5'i altın, yüzde 21,8'i Türk lirası mevduat (Faiz geliri), yüzde 8'i Borsa İstanbul, yüzde 6,6'sı katılım hesapları (Faizsiz birikim hesapları), yüzde 4,5'i döviz mevduat (Faiz geliri), yüzde 3,7'si bireysel emeklilik hesapları, yüzde 1,8'i kripto para piyasasını tercih edeceğini dile getirdi.

En çok giyim, ayakkabı, eğlence ve sosyalleşme masraflarından kısılıyor

Araştırmada katılımcılara en çok hangi alanlarda tasarruf yaptıkları da soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 22,3'ü giyim ve ayakkabıdan, yüzde 16,1'i eğlence ve sosyalleşme masraflarından kısarak tasarruf yaptığını belirtti.

Yüzde 14,6'sı elektrik kullanımı, yüzde 12,3'ü su kullanımı, yüzde 9,8'i gıdadan ve yüzde 8,8'i her alanda tasarruf yaptığını söyledi.

Ayrıca yüzde 3,8'i hediye ve bahşiş masraflarında, yüzde 2,8'i doğalgaz kullanımında, yüzde 2,3'ü kişisel bakım masraflarında, yüzde 1,8'i konut masraflarında ve yüzde 0,7'si sigorta masraflarında tasarrufa gidiyor.

Halkın yarısı tatile gitmiyor, gidenler de bütçede tasarrufa gidiyor

Para biriktirmenin de tasarruf yapmanın da zor olduğu anlaşılan bu araştırmada, katılımcılara tatil alışkanlıklarındaki değişkenlik de soruluyor. Katılımcıların yüzde 50,7'si artık tatile gitmediğini ifade etti. Bununla birlikte yüzde 31,7'si bütçesi daha uygun yerleri tercih ettiğini belirtirken yüzde 11,1'i tatil planlamasında herhangi bir değişim yaşamadığını söyledi. Tatil süresini daha kısa tutarak tasarruf ettiğini belirtenlerde toplumun yüzde 6,5'ini oluşturdu.

Araştırmaya göre halkın yüzde 46,5'i kişisel mali durumunun kötü olduğunu ifade etti. Ne iyi ne kötü diyenlerin oranı ise yüzde 42,2. Kişisel mali durumu iyi olanların oranı yüzde 11,3 olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 53,3'üne göre Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu, tıpkı kişisel mali durumu gibi kötü. Ne iyi ne kötü diyenlerin oranı yüzde 15,8 iken ülkenin ekonomisiyle ilgili iyimser olanların oranı yüzde 30,9 olarak araştırmaya yansıdı.

Türkiye genelinde bin 534 kişinin katıldığı 29 Nisan - 02 Mayıs tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 'Areda Piar'in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak gerçekleştirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)