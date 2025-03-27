Tasarruf finansman şirketleri, 'kamu yararını ilgilendiren kuruluş' oldu

AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) düzenleme ve denetimine tabi tasarruf finansman şirketlerinin, "kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK)" kapsamına alınması kararını açıkladı.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun konuya ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
KAYİK KAPSAMINA ALINDI
Buna göre, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca BDDK düzenleme ve denetimine tabi tasarruf finansman şirketlerinin KAYİK kapsamına alınmasına karar verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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