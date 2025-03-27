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Tasarruf finansman şirketleri, 'kamu yararını ilgilendiren kuruluş' oldu

Tasarruf finansman şirketleri, 'kamu yararını ilgilendiren kuruluş' oldu BDDK, tasarruf finansman şirketlerinin statüsü ile ilgili yeni bir karar aldı. BDDK'nın kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.