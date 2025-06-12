Tatil dolandırıcısı ülkeler sıralandı! Türkiye'den iki şehir listede

Haber Merkezi

Yaz tatili planları hız kazanırken yeni yayımlanan bir rapora göre turistleri hedef alan dolandırıcılık vakaları dünya genelinde artışa geçti.

Türkiye'den İstanbul ve Antalya da listeye girdi.

İstanbul, taksi dolandırıcılığıyla lider.

Antalya ise sahte konaklama ilanlarıyla öne çıkıyor.

DOLANDIRICILIK RİSKİ EN YÜKSEK ŞEHİRLER

Dolandırıcılık riski en yüksek şehirler açıklandı.

Yaz tatili yaklaşırken, turistleri hedef alan dolandırıcılık vakalarına karşı uyarılar da peş peşe geliyor.

Dünya genelinde dolandırıcılık oranlarının en yüksek olduğu tatil şehirlerini sıraladı.

Türkiye’den İstanbul ve Antalya, en riskli destinasyonlar arasında yer aldı.

Araştırmaya göre, seyahat dolandırıcılığı dünya genelinde artış gösterirken bazı şehirlerde bu oran, dünya ortalamasının oldukça üzerine çıkmış durumda.

TATİL DOLANDIRICILARININ KULLANDIĞI YÖNTEMLER

Özellikle yaz aylarında otel rezervasyonları, ulaşım ve yemek siparişleri gibi alanlarda turistler, dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya kalıyor.

TAKSİ DOLANDIRICILIĞINDA İSTANBUL İSMİ GEÇİYOR

Rapora göre, taksi ve araç kiralama dolandırıcılıkları en çok yaşanan tuzaklar arasında. Bu alanda en riskli şehir Jakarta olurken, İstanbul, Bangkok ve Londra da dolandırıcılık oranlarının yüksek olduğu şehirler arasında sıralandı.

KONAKLAMA DOLANDIRICILARI ARASINDA ANTALYA VAR

Sahte konaklama ilanları, tatilcilerin en sık karşılaştığı dolandırıcılık yöntemlerinden biri. Bu alanda en yüksek risk taşıyan şehirler arasında Phuket (Tayland) ve Antalya yer aldı.

Tatilciler, özellikle online rezervasyon yaparken sahte otel ve ev ilanlarına karşı dikkatli olmaya çağrılıyor.

EN GÜVENLİ TATİL ROTALARI

Araştırmaya göre dolandırıcılık oranlarının en düşük olduğu şehirler ise şu şekilde sıralandı:

San Francisco (ABD)

Dublin (İrlanda)

Seul (Güney Kore)

Budapeşte (Macaristan)

Edinburgh (İngiltere)

RİSKLİ TATİL ROTALARI

Raporda Cancun (Meksika), Hanoi (Vietnam), Dakka (Bangladeş) ve Bangkok (Tayland) gibi şehirler de en riskli tatil destinasyonları arasında yer aldı.



Öte yandan Barselona, Delhi ve Hong Kong gibi popüler turizm merkezleri de seyahat acentesi dolandırıcılıklarının en sık görüldüğü şehirler arasında gösterildi.

YEME-İÇMEDE DOLANDIRICILIK

Yeme-İçme Dolandırıcılığına da Dikkat

Los Angeles ve New York gibi büyük şehirlerde ise yemek siparişlerinde eksik teslimatlar, yanıltıcı menüler ve yüksek servis ücretleri gibi yöntemlerle turistlerin mağdur edildiği belirtildi.

SEYAHAT DOLANDIRICILIĞI

Mastercard'ın raporu, 2024 yılında seyahat dolandırıcılıklarında yüzde 12’lik artış yaşandığını kaydederken, seyahat planlaması sürecinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.