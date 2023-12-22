TCMB, 17 yılın ardından Türk Lirası depo ihalesi açtı TCMB, dün açıkladığı depo ihalesi kararını bugün gündeme soktu. Merkez Bankası, 80 milyar lira ile sınırlı olmak üzere depo alım ihalesi açtığını ilan etti.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü politika metninde, faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek amacıyla kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğini bildirmişti.

TCMB, 80 milyar lira ile sınırlı olmak üzere depo alım ihalesi açtı.

Faiz kararının ardından yapılan duyuruda, TCMB'nin kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenleyeceği açıklanmıştı. TCMB, politika faizi kararının ardından du şu duyuruyu yaptı:

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 52’nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenlenecektir.

17 yılın ardından

TCMB, piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla söz konusu ihaleleri açarken, TL depo ihaleleri böylece yaklaşık 17 yılın ardından yeniden açılmış oldu.

TCMB TL depo alım ihalesinde teklif 193 milyar 853 milyon lira

Merkez Bankası'nın TL depo alım ihalesinde teklif 193 milyar 853 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 80 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 79 milyar 999 milyon 800 bin lira olurken, ihaleye 193 milyar 853 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,5, maksimum faiz oranı yüzde 42,4, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,18 olarak ilan edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)