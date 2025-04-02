TCMB, 30,5 milyar lira nominal tutarda Hazine tahvili aldı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Ağustos 2026, 8 Kasım 2028 ve 5 Ekim 2033 itfalı üç sabit kuponlu tahvil ile 17 Mayıs 2028, 6 Eylül 2028 ve 6 Aralık 2028 itfalı TLREF'e endeksli olmak üzere 6 tahvil için doğrudan geri alım ihalesi açtı.

TCMB, bugün açtığı doğrudan alım ihaleleriyle toplam 30,5 milyar lira nominal tutarda 6 Hazine tahvilini geri aldı.

TCMB, TAHVİL ALIMLARINI KESKİN ŞEKİLDE ARTIRDI

Tahvil geri alım tutarını önceki günlere kıyasla keskin şekilde artıran Banka'nın bu alımları, tahvil piyasasında azalan likiditeyi artırmak amacı taşıyor.

Alımların 19,3 milyar lira nominal tutardaki bölümü TLREF endeksli üç tahvilde yapılırken, geri kalan kısmı sabit kuponlu üç tahvil arasında dağıldı.

GEREKEN ADIMLARIN ATILACAĞI BELİRTİLMİŞTİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) tarafından düzenlenen "Ekonomi Toplantısı"nda, piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif şekilde attıklarını ve bundan sonra da atmaya devam edeceklerini belirtmişti.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUMUZU KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Piyasalarda yaşanan gelişmelerin finansal varlıklarda değer kayıplarına neden olduğunu ifade eden Karahan, piyasadaki oynaklığın geçici ve ekonomiye yansımalarının kısa vadeli olmasını sağlamak için hızla aksiyon aldıklarını şu ifadelerle dile getirmişti: