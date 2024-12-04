TCMB açıkladı! Türk Lirası reel anlamda 4 yılın zirvesinde

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi yayınlandı.

TÜFE'ye göre Türk Lirası'nın reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

TÜFE'YE GÖRE

Yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 2,19 puan artışla 67,03 oldu.

Endeks, Ekim 2024'te 64,84 düzeyindeydi.

Yİ-ÜFE'YE GÖRE

Bu dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,92 puan artışla 94,50'den 96,42'ye çıktı.

Türk Lirası'nın değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,55 puan, Yİ-ÜFE bazında da 8,66 puan arttı.



