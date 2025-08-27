TCMB Başkanı Fatih Karahan: Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini belirterek "Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." dedi.

Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında, Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda konuk olarak sunum gerçekleştirdi.

2013'ten bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalar ile yüz yüze görüşmeler yaptıklarını belirten Karahan, Ankara ve bölge illerinde 2025'te 310, son 5 yılda ise toplamda 2 bin 630 firma ile görüştüklerini bildirdi.

REEL SEKTÖR İLE İLETİŞİM

Karahan, elde edilen nitelikli ve zamanlı bilgileri karar alma süreçlerinde kullandıklarını dile getirerek, "Konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi ediniyoruz. İletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz. Reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim kuruyoruz." diye konuştu.

Sunumunda, enflasyon konusunda şokların dezenflasyon sürecini bozmasını engellediklerine atıfta bulunan Karahan, "Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." dedi.

Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de görüldüğüne dikkati çeken Karahan, fiyat istikrarının kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacağını belirtti.

Karahan, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacaklarının altını çizdi.

FİYAT İSTİKRARI

Fiyat istikrarının, yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğine işaret eden Karahan, finansal piyasalardaki oynaklıklara karşın dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Karahan, enflasyonda düşüşün genele yayılarak devam ettiğini ifade ederek, kira ve eğitim kalemleri hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini aktardı.

Temmuz ayında aylık enflasyonun geçici olarak yükseldiğini belirten Karahan, talepteki dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini anlattı. Bu doğrultuda tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerileme eğilimine girdiğini söyleyen Karahan, ağustos ayı itibarıyla 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin hanehalkı için yüzde 54,1'e, piyasa katılımcıları için yüzde 22,8'e ve reel sektör için de yüzde 37,7'ye gerilediğini anımsattı.

"KONKORDATO TALEP EDEN FİRMALARIN EKONOMİDEKİ PAYI GÖRECE DÜŞÜK"

TCMB Başkanı Karahan, ekonomideki büyümenin de ılımlı şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamasının altında bulunduğunu kaydetti. Karahan, "Konkordato talep eden firmaların ekonomideki payı görece düşüktür." dedi.

Kredi faizlerinin enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiğine atıfta bulunan Karahan, faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğini vurguladı.

KKM MEVDUATI

Karahan, cari açıktaki düşüşün dış finansman ihtiyacını azalttığını kaydederek, kur korumalı mevduatta (KKM) azalışın devam ettiğini ve Türk lirası talebinin güçlü seyrettiğini aktardı. KKM bakiyesindeki azalışa dikkati çeken Karahan, Ağustos 2023'te 143 milyar dolar olan bakiyenin Ağustos 2025 itibarıyla 132 milyar dolar azalışla 11 milyar dolara gerilediğini belirtti.

POLİTİKA FAİZİ ENFLASYON İLİŞKİSİ

Bu dönemde Türk lirası mevduat payının yüzde 60,4'e yükseldiğini bildiren Karahan, sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu yansıdığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: