TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyondaki düşüş süreci devam ediyor

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, EUROMETAL Çelik Günü ve 10. YİSAD Yassı Çelik Konferansı'nda sunum yaptı.



TCMB Başkanı Karahan, enflasyondaki düşüş sürecinin devam ettiğini söyledi.

“Türkiye’de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası” başlıklı sunumunda Karahan, enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlendiğini ancak enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu belirterek, "Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir." dedi.

"MALİYET ARTIŞLARI YAVAŞLADI"

Karahan, maliyet artışlarının yavaşladığını da belirtirken, sunumunda değindiği cari işlemlerde, "Altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi istikrarlı seyretmektedir. Zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payı artmaktadır. Cari işlemler açığı tarihsel olarak düşük seviyelerdedir." diye konuştu.

KÜRESEL EKONOMİDEKİ BELİRSİZLİKLER

Karahan sunumunda, son dönemde finansal piyasalarda gözlemlenen oynaklığa değinirken, “Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlikler son dönemde yükselmiştir.” dedi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE GERİLEME

Dr. Fatih Karahan, enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu belirttiği sunumunda, maliyet artışlarında yavaşlama olduğunu da iletti.

HİZMET ENFLASYONU

Karahan'ın sunumunda şu değerlendirmeler de yer aldı:

Geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemler, hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir. Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir. Enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlenmiştir.

Karahan sunumunda, altın ve enerji hariç dış ticaret dengesinin istikrarlı seyrettiğine işaret ederken, zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payının arttığını, cari işlemler açığının tarihsel olarak düşük seviyelerde olduğunu da vurguladı.

Yurt içi talebin ılımlı seyretmesine karşın bir miktar dirençli olduğu belirtilirken, üretim göstergelerinin iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ettiği de dikkat çekti.

SON DÖNEM FİNANSAL PİYASA GELİŞMELERİNE YÖNELİK ALINAN ÖNLEMLER

PPK Ara Toplantı kararı

Ara toplantıyla, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükselttik. Politika faizini yüzde 42,5’te sabit tuttuk.

TL ve döviz likidite yönetimi.

Bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdik.

TL depo ihalelerinin vadelerini uzattık.

Vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç etmeye başladık.

TCMB nezdinde TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladık.

SUNUMDAN SATIR BAŞLARI

Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlikler son dönemde yükselmiştir.

Kapsamlı vergi paketi büyüme ve enflasyon beklentilerini etkilemiştir.

Küresel finansal piyasalarda oynaklık yükselmiştir.

Resesyon beklentileri uzun vadeli tahvil faizlerini aşağı yönlü etkilemektedir.

Emtia fiyatları son dönemde belirgin düzeyde gerileme göstermiştir.

Talep kompozisyonu 2024 yılında daha dengeli seyretmiştir.

Üretim göstergeleri iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret etmektedir.

Yurt içi talep ılımlı seyretmekle birlikte bir miktar dirençlidir.

Cari işlemler açığı tarihsel olarak düşük seviyelerdedir.

Zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payı artmaktadır.

Altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi istikrarlı seyretmektedir.

Enflasyondaki düşüş süreci devam etmektedir.

Enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlenmiştir.

Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir.

Geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemler, hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir.

Maliyet artışları yavaşlamaktadır.

Enflasyon beklentileri gerileme eğilimindedir.

Son dönemde finansal piyasalarda oynaklık gözlenmiştir.