TCMB Başkanı Fatih Karahan, Kayseri'de temaslar kuruyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Karahan, şehrin ileri gelerinden kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"4. ZİYARET KAYSERİ'YE"

Karahan, Kayseri'de yaptığı konuşmada, sene başından beri farklı şehirleri ziyaret edip iş dünyası, esnaf ile görüşme yaptıklarını, bu doğrultuda söz konusu ziyaretlerin dördüncüsünü Kayseri'ye gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞECEK

Ardından Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret eden Karahan, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.