TCMB Başkanı Fatih Karahan: Rezervlerde 105 milyar dolar artış oldu

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Kayseri'deki ziyaretinde, Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." dedi.

Fatih Karahan, Kayseri'de "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Karahan, sunumda 2013 yılından bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalar ile yüz yüze görüşmeler yaptıklarını, Kayseri ve bölge illerinde 2025 yılında 255, son 5 yılda ise toplam 2 bin 600 firmayla görüştüklerini açıkladı.

Elde edinilen nitelikli ve zamanlı bilgileri karar alma süreçlerinde kullandıklarını, konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi edindiklerini dile getiren Karahan, iletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaştıklarını belirtti. Karahan, reel sektör temsilcileriyle etkili bir iletişim kurduklarını da kaydetti.

"REZERVLERDE 105 MİLYAR DOLAR ARTIŞ OLDU"

Karahan, rezervlerde 105 milyar dolar artış olduğunu Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinde 130 milyar dolar düşüş gerçekleştirildiğini vurguladı.

Karahan, Türkiye'nin brüt döviz rezervlerinin 171,9 milyar dolara ulaşarak, mart ayında siyasi nedenlerle yaşanan sert satış dalgası öncesindeki seviyelere geldiğini aktardı.

"ENFLASYON TAHMİN ARALIĞI İÇİNDE KALACAK"

Şokların dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermediklerini belirten Karahan, "Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

FİYAT İSTİKRARI, REFAH ARTIŞI

Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de görüldüğünü belirten Karahan, fiyat istikrarının kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacağını açıkladı.

SIKI PARA DURUŞU

Karahan, şunları kaydetti:

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk Lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.