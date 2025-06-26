TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sorunları 1 saat içinde giderebilme yeteneğine sahibiz

Türkiye Bankalar Birliği (TBB tarafından, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve sektörel kapasitenin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Ödeme Sistemleri Zirvesi", Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde başladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği'nin ödeme sistemleri zirvesinde konuştu.

Fatih Karahan, dijital finans sorunlarında önemli olanın teknolojik altyapı yatırımları, yönetim ve acil müdahale yeteneği olduğunu belirtti.

TCMB Başkanı Karahan, acil müdahale yeteneğiyle ilgili olarak, "Merkez Bankası kendi içerisinde sorun yaşarsa, 1 saat içinde giderebilme yeteneğine sahibiz." açıklamasında bulundu.

"TEKNOLOJİK ALTYAPI ÖNEMLİ"

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

"Dijital finans sorunlarında önemli olan teknolojik altyapı yatırımları, yönetim ve acil müdahale yeteneği.

İçeride altyapı çalışmalarımızı artırdık.

Küçük aksaklıklar büyük riskleri beraberinde getirebiliyor.

Önemli rollerde yedekleme yöntemine giderek riskleri çeşitlendiriyoruz.

Merkez Bankası kendi içerisinde sorun yaşarsa, 1 saat içinde giderebilme yeteneğine sahibiz.

Döviz ve repo piyasalarında siber saldırılardan doğal afetlere kadar hazırlanmaya çalışıyoruz.

"MERKEZ BANKALARI KRİZLERİ DOĞRU YÖNETMELİ"

Siber güvenlik bizim için öncelik olmaya devam ediyor. Merkez bankaları olarak krizleri iyi yönetmeliyiz."