TCMB Başkanı Fatih Karahan, Uşak'ta iş dünyası temsilcileriyle buluşacak

AA



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında bugün Uşak'ta iş dünyası temsilcileriyle buluşacak.

Fatih Karahan, yarın da Denizli'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

İLK TOPLANTI ESKİŞEHİR'DE

Karahan, 2025 yılında başlattığı söz konusu toplantıların ilkini 17 Ocak'ta Eskişehir'de gerçekleştirmiş ve bu toplantılar kapsamında yıl boyunca birçok şehirde sanayi, ticaret ve esnaf odalarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeyi planladıklarını belirtmişti.

REEL SEKTÖRLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

TCMB Başkanı Karahan, yapılacak görüşmelerle ilgili olarak şu açıklamada bulundu: