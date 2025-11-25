Abone ol: Google News

TCMB Başkanı Fatih Karahan yarın canlı yayın programı gerçekleştirecek

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yarın "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" konulu bir canlı yayın programı gerçekleştirecek.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 14:48
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yarın "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" konusunda paylaşın gerçekleştirecek.

TCMB tarafından, Karahan’ın canlı yayın programına ilişkin basın duyurusu yapıldı.

Karahan'ın yarın saat 21.00'da "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" konulu bir canlı yayın programı gerçekleştireceği bildirilen duyuruda, canlı yayını izleme noktaları aktarıldı.

CANLI YAYININ TAKİP EDİLECEĞİ ADRESLER

Bankanın internet sitesindeki https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin adresinden ve TCMB'nin resmi X, YouTube ve Instagram hesaplarından yayınlanacağı aktarıldı.

