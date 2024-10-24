TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan asgari ücrete yüzde 25 zam yorumu

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de yatırımcılara yüzde 25'lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğu mesajını verdi.

Asgari ücret tespit komisyonu, enflasyon oranı ve farklı endeksleri hesaplayarak, yapılan görüşmelerin ışığında aralık ayı sonunda yeni asgari ücret zam oranını açıklayacak.

Açıklanacak ücret asgari ücret, sadece bu rakamı alanlar için değil etkilediği alan açısından tüm Türkiye için önemli bir kriter olacak.

Fatih Karahan'nın ABD'de yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerde 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunu da değerlendirmeye alacakları mesajını verdiği belirtildi.

"YÜZDE 25 CİVARI ASGARİ ÜCRET ARTIŞI, 2025 ENFLASYON GÖRÜNÜMÜYLE UYUMLU"

Bloomberg'e konuşan ve Karahan'ın çarşamba günkü yatırımcılarla toplantısından edinilen bilgilere atıfta bulunan kaynaklara göre yetkililer yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 ZAM YAPILDIĞINDA

Buna göre asgari ücretin 17 bin 2 liradan yüzde 25 zamla birlikte 4 bin 250,5 lira artarak toplam 21 bin 252,5 liraya çıkartılması hesaplanıyor.

İŞ DÜNYASI VERGİ DÜZENLEMELERİNE ODAKLI

Ekonomi yönetiminden daha önce gelen mesajlar hedeflenen enflasyonu odağına alan bir yaklaşıma işaret ederken, iş dünyası ise vergi düzenlemelerini öne çıkaran mesajlar verdi.

İSO BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN'IN ÇAĞRISI

Son olarak İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, bu konuda çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

Çalışanlarımızın alacakları net ücretleri artırabilmemiz için gelir vergisi basamakları ve oranlarıyla, prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çalışanların şu anda giderek artan boyutta, hayatlarındaki en önemli engellerden bir tanesinin vergi dilimleri olduğunu görüyoruz.

ENFLASYON MUHASEBESİNDEKİ DÜZENLEME

Yapılması gereken en önemli belki de her iki kesimi de rahatlatacak olan yöntemlerden biri, uzun yıllardan beri çözülemeyen ve çalışanın enflasyonun muhasebesi diye adlandırabileceğimiz vergi dilimlerindeki düzeltme katkısı olacaktır.

ADİL GELİR DENGESİ ADIMI

Bahçıvan, yeni yıla girerken ve 2025 yılı ücretleri henüz belirlenmemişken, çalışanları bakımından adil bir gelir dengesi yaratacak bu adımın atılmasının gerekli olduğunu vurguladı.