TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan kira enflasyonu ve KKM açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın dördüncü Enflasyon Raporu sunumunda enflasyon hedeflerini dile getirirken, Türkiye ekonomisindeki önemli gelişmeleri de aktardı.

Fatih Karahan, yılın dördüncü ve son Enflasyon Raporu sunumunda, 2025 yılı sonu için beklentileri şöyle sıraladı:

2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz.

"KİRA ENFLASYONU SON AYLARDA YAVAŞLADI"

Fatih Karahan, sunumunda kira artış oranlarının enflasyondaki gerilemeye paralel olarak gerileyeceğini belirterek, "Para politikasında sıkı duruşumuzla ana eğilimdeki düşüşün devamını sağlamakta kararlıyız. Eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz. Eğitim hizmetleri enflasyonu, bir önceki yıla kıyasla gerilese de yüksek seyrediyor. Kira enflasyonu öngörülenden dirençli seyretmekle birlikte son aylarda yavaşladı." şeklinde açıklayarak şöyle devam etti:

"SON BİRKAÇ AYDIR EĞİLİM DÜŞÜK ORANLI ARTIŞ ŞEKLİNDE"

Mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler, aylık kira enflasyonunda bir süredir yüzde 4 civarında yatay bir seyre işaret ediyordu. Son birkaç aydır bu eğilim, yerini daha düşük oranlı artışlara bıraktı.

Yıllıklandırılmış son üç ay kira enflasyonu eğilimi yüzde 51 düzeyinde. Bu eğilim, mevcut yıllık kira enflasyonunun yaklaşık 15 puan altında ve kira enflasyonunun gerilemeye devam edeceğini gösteriyor. İnternet ilan fiyatları, konut kredisi değerleme raporları ve Perakende Ödeme Sistemi verilerinden elde edilen tüm öncü göstergeler, bu aşağı yönlü görünümü teyit ediyor.

Bununla beraber, kira enflasyonunun, deprem ve kentsel dönüşüm gibi konut sektörüne özgü arz yönlü unsurların da etkisiyle, öngördüğümüzden daha yüksek seyrettiğini not etmemiz gerekiyor.

KİRA ARTIŞI SORULDU

Kiralık konutlar ve maaşlar ile ilişkin soruya ise Karahan, şu şekilde yanıt verdi:

"Asgari ücret konusunda belirleyici değiliz, tavsiye verme noktasında da değiliz. Bizim için önemli olan enflasyon. Kira konusunda, bir çok unsur var. Burada ilgili bir kurum var ve o kurul çalışmalarını yürütecek. Kendi çalışmaları sonucunda da bunu açıklayacak. Enflasyon düştükçe bir sonraki yıl kiralar daha sınırlı zamlanıyor. Büyükşehirlerde arz-talep dengesinde bir bozukluk var. Kira fiyatlarını belirlerken bir diğer unsur da hane halkının enflasyon beklentileri. Biz dezenflasyon ile ilgili kararlılığımızı en etkili şekilde vermeye çalışıyoruz."

"KKM 4 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNDİ"

Karahan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyeleri ile de ilgili olarak, "Hatırlayacağınız üzere, şubat ayında tüzel kişiler ve ağustos ayında da gerçek kişiler için KKM hesaplarının açılması ve yenilenmesi uygulamasını sonlandırdık. 2023 Ağustos'ta 140 milyar doların üzerine çıkan KKM bakiyesi 4 milyar ABD dolarının altına geriledi. KKM bakiyesinin kademeli olarak azaltılması ve TL mevduat payının artırılması parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi ve merkez bankası bilançosu üzerindeki riskleri azalttı. Bu yılın sonuna doğru, KKM hesapları büyük oranda kapanmış olacak." açıklamasında bulundu.

"KREDİLERDE TL AĞIRLIĞI KONUNUYOR"

Karahan, KKM hesaplarının açılması ve yenilenmesi uygulamasını 23 Ağustos tarihinde tamamen sonlandırıldığını belirtti. Bunun yanı sıra, kredi büyüme sınırları ile kredi büyümesindeki dalgalanmaların sınırlandırıldığını ve kredilerde TL ağırlığını korunduğunu dile getirdi.