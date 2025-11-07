SON DAKİKA: TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminleri: 2025'te yüzde 24

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın dördüncü Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi.

İstanbul Finans Merkezi (İFM), TCMB yerleşkesinde gerçekleşen toplantı, finans dünyası tarafından, maaş hesaplamalarını ve piyasaları etkilemesi açısından ilgi ile takip ediliyor.

Son enflasyon raporunda ara hedefler korundu, 2025 için ise tahmin aralığı yukarıya çekildi.

Fatih Karahan, 2025 için ara hedefin yüzde 24 olarak korunduğunu açıklarken; yıl sonu enflasyon tahmin aralığının yüzde 25-29'dan yüzde 31-33 seviyesine yükseltildiğini söyledi. 2026 yılı için, ara hedef yüzde 16 olarak korunurken; tahmin aralığı yüzde 13-19 seviyesinde sabit kaldı.

ORTA VADELİ TAHMİNLER

Fatih Karahan, dördüncü Enflasyon Raporu sunumunda 2025 yılı sonu için şu beklentileri sıraladı:

2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz.

2025 yıl sonu için: Yüzde 31-33

2026 yılı sonu için: Yüzde 13-19

2027 yılı sonu için: Yüzde 9

SUNUMDAN ÖNE ÇIKANLAR

Fatih Karahan’ın sunumunda öne çıkanlar:

KÜRESEL GELİŞMELER

"Küresel ekonomide zayıf seyir. Artan korumacılıkla görünümün yazın kalması bekleniyor. Ticari ortaklarımınız büyümeleri düşük kalacak. 2026’da sınırlı bir toparlanma bekliyoruz. Değerli metal fiyatları yükseliyor. Küresel belirsizlik, tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte küresel dezenflasyon süreci bir miktar ivme kaybetti.

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonunda dengelenen seyir devam ediyor. Sanayi ve hizmet üretimi üçüncü çeyrekte yatay seyretmektedir. İş gücü piyasasına dair geniş kapsamlı bir veri setine dayanan Bileşik İşgücü Piyasası Endeksi, üçüncü çeyrekte artış göstermekle birlikte, zayıf seyrini sürdürüyor. Satış ve tüketim göstergeleri üçüncü çeyrekte, yurt içi talepte ivme kaybının sürdüğüne işaret ediyor.

Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, üçüncü çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor. Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz.

Politika faizine ilişkin atılacak adımları ve bunların büyüklüğünü, enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla almayı sürdüreceğiz.

Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul niteliğinde. Bu bağlamda, dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

ENFLASYONA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını öngörüyoruz. Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz.

Son iki ayda enflasyon tahmin aralığımınız üzerinde gerçekleşti. Hava koşullarının etkisiyle bitkisel üretim tahmini aşağıya doğru gerçekleşti.

DEZENFLASYON SÜRECİ YAVAŞLADI

Enflasyonda yavaşlama eğilimin yavaşladığını görüyoruz. Ana eğilimdeki değişimleri takip ediyoruz. Yüzde 28’li medyan enflasyonu ana eğilimin yüzde 20 olduğunu gösteriyor.

EĞİTİM VE GIDA ENFLASYONU

Para politikasında sıkı duruşumuzla ana eğilimdeki düşüşün devamını sağlamakta kararlıyız. Eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz. Tahmin aralığımıza buradan bir etki geldiğini söylemeliyiz. Kira enflasyonu öngörülenden dirençli seyretmekle birlikte son aylarda yavaşladı.

2024 yılı Haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız.

"SIKI PARA DURUŞUMUZ DEVAM EDECEK"

Sıkı parasal duruşu makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, para politikasındaki kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde düşmeyi sürdürecek enflasyon rakamlarıyla destekleneceğini öngörüyoruz.

FİNANS GELİŞMELERİ

Mevduat faizinin seviyesi, TL’ye geçişi ve tasarrufları desteklemeye devam ediyor. Toplam kredi büyümesi, dezenflasyon süreci ile uyumlu bir şekilde hareket etmeyi sürdürüyor. Finansal sistemde TL varlıkların payı tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor.

YILIN SONUNDA KKM HESAPLARI KAPANACAK

2023 Ağustos’ta 140 milyar doların üzerine çıkan KKM bakiyesi 4 milyar ABD dolarının altına geriledi. KKM bakiyesinin kademeli olarak azaltılması ve TL mevduat payının artırılması parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi ve merkez bankası bilançosu üzerindeki riskleri azalttı. Bu yılın sonuna doğru, KKM hesapları büyük oranda kapanmış olacak."

