TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ihracatçılarla bir araya geldi TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, üretim ve ihracat noktasındaki reel sektör temsilcileriyle buluşmalarına devam ediyor.

İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, sanayi odalarının temsilcilerinin ardından ihracatçılarla da bir araya geldi.

Erkan, bu kez Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda reeskont kredi limitleri, Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) başta olmak üzere genel olarak ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar masaya yatırılacak.

Reeskont limitini daha da artırılması bekleniyor

Erkan, Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) reeskont kredileriyle ilgili olarak, ‘‘Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız.’’ ifadelerini kullanmıştı.

3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit ayrılacak

TCMB, YTAK programı ile ilgili olarak da 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edilmesinin planlandığını duyurmuştu.

İskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutuldu

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde ise toplam faiz maliyetine üst sınır getirilerek iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutulmuştu.

Gözler şimdiden, toplantının ardından yapılacak açıklamalara çevrildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)