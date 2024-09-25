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TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak

TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak TCMB Başkanı Fatih Karahan, kanun hükmüne göre TCMB'de milletvekillerini bilgilendiren bir sunum gerçekleştirecek.