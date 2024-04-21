TCMB, Brezilya ve Kazakistan Merkez Bankaları arasında mutabakat zaptı Merkez Bankası iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak için ABD'de iki ülkenin merkez bankaları ile anlaşmaya vardı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, IMF ve Dünya Bankası'nın toplantıları için bulunduğu ABD'de diğer ülkelerin merkez bankalarının başkanları ile bir araya geldi.

Merkez Bankası ile Brezilya ve Kazakistan Merkez Bankaları arasında, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşmaların içeriği

Anlaşmalar kapsamında, işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Brezilya Merkez Bankası ile mutabakat zaptı Washington'da imzalandı

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Brezilya Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptına, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto tarafından ABD'nin başkenti Washington'da imza atıldı.

Kazakistan Merkez Bankası ile mutabakat zaptı

TCMB ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki mutabakat zaptına da Fatih Karahan ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından Washington'da imza atıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)