TCMB, döviz mevduatlarına uygulanan faiz oranını indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan düşürdü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına uygulanan faiz oranı yüzde 3’ten yüzde 2,75’e indirildi.

TCMB’nin adımı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçen hafta politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından geldi.

YABANCI PARA SERBEST HESAPLARA ÖDENECEK FAİZ ORANI NEDİR?

Söz konusu düzenleme, ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki fark üzerinden ödenen faizi kapsıyor.