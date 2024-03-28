TCMB Genel Kurulu nisan ayında yapılacak
ensonhaber.com

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı, bankanın idare merkezi hizmet binasında yapıldı.

Toplantıya TCMB Başkanı Fatih Karahan, başkanlık etti.

Merkez Bankası'nın Genel Kurulu'nun her yıl nisan ayında yapılması kabul edildi.

Genel kurul her yıl nisan ayında gerçekleştirilecek

Önceki yıllarda yılın ilk aylarında yapılan Merkez Bankası'nın Genel Kurulu her yıl nisan ayında gerçekleştirilecek.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Genel Kurul'un nisan ayında yapılmasının normalleşmenin bir parçası olduğunu belirtti.

İlginizi Çekebilir TCMB Genel Kurulu olağanüstü toplandı

AYRINTILAR GELİYOR