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TCMB Genel Kurulu nisan ayında yapılacak

TCMB Genel Kurulu nisan ayında yapılacak Bugün gerçekleştirilen toplantının sonucu olarak Merkez Bankası'nın Genel Kurulu'nun bundan sonra her yıl nisan ayında yapılması kabul edildi.