TCMB: Ham petrolde yüzde 10’luk artış, tüketici enflasyonunu 1 puan artırır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), analizine göre, Brent petrol varil fiyatında gerçekleşebilecek 10 dolar tutarında bir artış varsayımıyla yapılan hesaplamalar, temel makroekonomik değişkenler üzerindeki etkinin yönetilebilir olduğuna işaret ediyor.

Bulgular, ham petrol fiyatında yüzde 10’luk bir artışın tüketici enflasyonunu nihai olarak 1 puan artırdığına işaret ediyor. Toplam etkinin yaklaşık yarısı ilk çeyrekte gerçekleşirken, bir yılın sonunda yaklaşık 0,8 puanlık bir etki söz konusu.

CARİ AÇIKTAKİ ETKİSİ

Ham petrol fiyatının cari açık üzerindeki 12 aylık net etkisi, her 10 dolarlık artışta 2,6 milyar dolar civarında yükseliş olarak hesaplanıyor.

TCMB blog sayfası Merkezin Güncesinde yer alan analizde, ham petrol fiyatlarının oldukça oynak bir yapıya sahip olduğu ve yıl içinde sert dalgalanmalar sergileyebildiğine dikkat çekildi.

TCMB'nin internet sitesinde Başdanışman Eren Ocakverdi, Kıdemli Ekonomist Okan Eren, Ekonomist M. Koray Kalafatcılar, Yardımcı Ekonomist Orhun Özel tarafından hazırlanan analiz yayımlandı.

HAM PETROL FİYATLARININ ÜKE EKONOMİLERİNE EKTİSİ

Analizde, son dönemde artan jeopolitik gerilimler nedeniyle ham petrol fiyatlarının ülke ekonomilerine etkilerinin yeniden gündeme geldiği belirtildi.

Mayıs ayı başında 60 dolara kadar gerilemiş olan Brent petrol varil fiyatının yaşanan gelişmelerin ardından hızlı bir şekilde artarak 80 dolara yaklaştığı aktarılan analizde, uluslararası fiyatların gerginliklerin azalmasıyla birlikte yeniden gerilemiş olsa da önceki döneme kıyasla daha yüksek bir seviyeye yerleştiği ifade edildi.

PETROL FİYATININ ARTIŞININ ENFLASYONA ETKİSİ

Analizde, "Ham petrol fiyatlarının manşet enflasyon üzerindeki etkisini ölçmek için Bayesçi yöntemle bir Vektör Ardışık Bağlanım (VAR) model tahmin ediyoruz." denilerek, elde edilen bulguların, ham petrol fiyatında yüzde 10’luk bir artışın tüketici enflasyonunu nihai olarak 1 puan artırdığına işaret ettiği belirtildi.