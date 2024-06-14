TCMB Haziran 2024 piyasa katılımcılar anketinin yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 43,64 Piyasa katılımcılarının haziran ayı itibarıyla yıl sonu enflasyon ve dolar/TL beklentisi düşerken, politika faizi ve büyüme beklentisi sabit kaldı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.

Cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi: Yüzde 51,51

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken bu anket döneminde yüzde 51,51 oldu.

Ay sonu repo ihale faiz oranı: Yüzde 50

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu döviz kuru beklentisi: 38,78 TL

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi, bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken bu anket döneminde 38,78 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi: 41,80 TL

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL iken, bu anket döneminde 41,80 TL olarak gerçekleşti.

2024 yılı büyüme beklentisi: Yüzde 3,3

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)