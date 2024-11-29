TCMB ile Umman Sultanlığı Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı

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Yoğun diplomasi trafiği süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya geldi.

Türkiye ile Umman arasında yaşanan tarihi anlarda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası Erdoğan ve Bin Tarık'ın huzurunda düzenlenen tören ile iki ülke arasında 10 anlaşmaya imza atıldı.

Bu anlaşmalardan birisi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Umman Merkez Bankası arasında gerçekleştirildi.

MERKEZ BANKALARI KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ

Merkez Bankası, yapılan anlaşmaya ilişkin bilgi vererek şu ifadeleri paylaştı:

TCMB ve Umman Merkez Bankası arasında 28 Kasım 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.