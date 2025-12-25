TCMB: Kapasite kullanım oranı aralık ayında değişmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin İmalat Sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, Aralık 2025'te, geçen aya göre değişim göstermeyerek yüzde 74,4 oldu.

Buna göre, aralık ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.799 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.

MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ KKO ARTTI

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,2 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO da değişim göstermeyerek 74,4 olarak kaydedildi.