TCMB: Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 75,6'ya çıktı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ait imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranını (KKO) açıkladı.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda geçen aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

ANKETİN SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.755 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda geçen aya oranla 0,4 artarak yüzde 75,6 oldu.

KKO-MA YÜZED 1,2 PUAN ARTIŞ GÖSTERDİ

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 1,2 puan yükselerek yüzde 76,1'e yükseldi.