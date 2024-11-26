TCMB: Kasımda sektörel enflasyon beklentileri geriledi

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Türkiye'de enflasyon beklentilerinin azalması önem taşıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.

2024 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan azalarak yüzde 47,8 seviyesine, hanehalkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine geriledi.

HANEHALKININ ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2 AZALDI

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ BELİRLEME YÖNTEMİ

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.