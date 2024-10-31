TCMB: Konut fiyatlarındaki reel düşüş eylülde de sürdü

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla TCMB tarafından hesaplanan Konut Fiyat Endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 148 oldu.

REEL AZALIŞ YÜZDE 14,7

KFE, eylülde yıllık yüzde 27,4 artarken, bu dönemde reel azalış yüzde 14,7 oldu. Eylülde konut fiyatlarındaki yıllık reel değer kaybı yüzde 14,7'ye yükselirken, düşüşü fırsat bilen yatırımcıların alıma yönelmesiyle geçen ay 140 bin 919 adetle son 21 ayın en yüksek konut satış rakamı görüldü.

Böylece şubatta başlayan reel azalış süreci 8'inci ayda da devam etti.

KONUT FİYATLARINDA REEL DÜŞÜŞ 8 AYDIR DEVAM EDİYOR

Konut fiyatlarındaki reel düşüş 8 aydır devam ederken, bunu fırsat bilen yatırımcılar yüksek faiz oranlarına rağmen konut alımını sürdürüyor.