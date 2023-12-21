TCMB: Kredi kartı azami faiz ve komisyon oranları değişmeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayında politika faizini yüzde 40'tan yüzde 42,5'e çıkarttı.
Merkez Barkası faiz kararının arkasından kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında değişiklik olmayacağını bildirdi.
Merkez Bankası konuya ilişkin yayınladığı bilgide şu ifadelere yer verdi:
Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir.
Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır.
Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır.
Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.
Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk Lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenlenecek
Merkez Bankası, kredi kartı komisyonu ve üye iş yeri azami komisyonu bildirimlerinin ardından Türk Lirası depo alım ihalelerine ilişkin de bir duyuru yaparak şu açıklamada bulundu:
Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 52’nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenlenecektir.
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